Композитор Раймонд Паулс: «Как такая бездарь как Бузова может стать миллионером?»

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4 августа 2021, 17:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Прославленный латвийский композитор, Маэстро Раймонд Паулс всегда отличался острым «языком» и своим личным мнением. Намедни, Раймонд Волдемарович высказался латвийским СМИ о современных исполнителях.



«Мне в свое время очень помогло, что я вышел на русский рынок, сам про это не думая. Встречи с Вознесенским, Евтушенко… Великие люди, совсем другой подход к стихам. Они стадионы в свое время собирали – сейчас такое невозможно. Сегодня нужен другой стиль и подход. В 80-е мы делали с Пугачевой что-то мелодичное – людям нравилось… А сейчас говорят, что это старомодно… посмотрите, мол, на рэперов. Не понимаю, как такая бездарь, как эта… как ее… Бузова, может стать мультимиллионером? Но она же через интернет каждому в уши залезает. И кому сейчас нужны такие как Пугачева?»

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