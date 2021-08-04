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Крымские власти признали рекордным количество летальных исходов за прошлую неделю

, 15:52 Источник: Аргументы Недели-Крым

Крымские власти признали рекордным количество летальных исходов за прошлую неделю
Фото: СеверИнформ

Региональные власти признали рекордным летальные исходы за прошлую неделю. Большинству за 65 лет.

Напомним – количество ежедневно выявляемых больных в Крыму снижается уже вторую неделю: рекорд лета был зафиксирован 17 июля (409 человек). За 03.08.21 – 361.

При этом прошлая неделя стала рекордной по количеству умерших – 73 человека. «Это самый высокий показатель за весь период наблюдений»,- констатировала глава местного Роспотребнадзора.

«И 20 процентов, это лица, не достигшие 65 лет»,- уточнила Наталья Пеньковская.

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