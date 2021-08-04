Специалист в сфере энергетики Фролов прокомментировал «наказание» для Украины после строительства «Северного потока-2»

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4 августа 2021, 13:45

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest заявил, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия сможет «наказать» Украину, а Европа остаётся «сильно зависимой» от российского газа.

Публикацию раскритиковал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В разговоре с RT специалист в сфере энергетики назвал тему горячей и обсуждаемой, тезисы, содержащиеся в статье, расценил как «набившие оскомину штампы, которые приняты в западном дискурсе в отношении «Северного потока — 2».

По словам Фролова, «сколько бы газопроводов мы ни построили, мы будем поставлять столько газа, сколько Европа будет готова купить».

Эксперт объяснил: «Мы живём в условиях рыночной экономики, где святым Граалем является конкуренция. Практически все люди, которые критикуют «Северный поток — 2», являются одновременно сторонниками этой рыночной модели». Специалист также отметил, что маршрут через Украину более протяжённый и менее экологичный, поскольку там стоит старое и менее энергоэффективное оборудование.

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