Дмитрий Шугарев: «Владимир Лепин имеет большой опыт управления оборонными предприятиями»

Дмитрий Шугарев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, сообщил, что с приходом Владимира Лепина на должность генерального директора концерна «Калашников», экспортный потенциал будет реализован в полной мере. Выборы нового генерального директора пройдут 10 августа.
Ожидается, что крупнейший в России производитель стрелкового оружия возглавит гендиректор Владимир Лепин.
«Владимир Лепин имеет большой опыт управления оборонными предприятиями, в том числе в организации экспорта отечественной продукции военного назначения. Так, возглавляемое Владимиром Николаевичем в 2016-2020 годах тульское Научно-производственное объединение «Сплав», выпускающее знаменитые РСЗО "Град", имело стабильные показатели по поставкам продукции за рубеж», - директор ФСВТС.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.