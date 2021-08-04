Дмитрий Шугарев: «Владимир Лепин имеет большой опыт управления оборонными предприятиями»

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2021, 13:46 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Дмитрий Шугарев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, сообщил, что с приходом Владимира Лепина на должность генерального директора концерна «Калашников», экспортный потенциал будет реализован в полной мере. Выборы нового генерального директора пройдут 10 августа.

Ожидается, что крупнейший в России производитель стрелкового оружия возглавит гендиректор Владимир Лепин.

«Владимир Лепин имеет большой опыт управления оборонными предприятиями, в том числе в организации экспорта отечественной продукции военного назначения. Так, возглавляемое Владимиром Николаевичем в 2016-2020 годах тульское Научно-производственное объединение «Сплав», выпускающее знаменитые РСЗО "Град", имело стабильные показатели по поставкам продукции за рубеж», - директор ФСВТС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости