Треть россиян не могут выехать на отдых из-за низких доходов

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2021, 12:15 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Конфедерация европейских профсоюзов зафиксировала увеличение в странах ЕС отпускного неравенства. Около 30% европейцев не могут позволить себе отдохнуть вне дома. При этом отправиться в поездку могут более обеспеченные люди. В России отпускное неравенство иногда превышает европейский уровень.



Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП) отмечает, что отпускная поездка становится роскошью для избранных. Оказалось, что 22 млн работников в Евросоюзе зарабатывают меньше 60% от среднего дохода. Об этом говорят результаты анализа экономического положения населения с доходом выше и ниже среднего с 2010 по 2019/20 годы.



Сообщается, что хуже всего ситуация обстоит в Греции, Румынии, Хорватии, на Кипре и в Словакии. В Греции почти 89% граждан, живущих в группе риска бедности, не могут позволить себе отпуск. В Румынии таких 86,8%.



По данным опроса портала SuperJob. Ru, из-за нехватки денег около трети россиян (30%) не могут позволить себе выездной отпуск даже на одну неделю. Почти каждый пятый россиянин, зарабатывающий от 80 тыс. руб. (19%), жалуется на нехватку денег даже на недельный отпуск.



По данным исследования, каждый десятый россиянин (10%) может позволить себе потратить за неделю отпуска не более 10 тыс. руб., 13% сограждан – не более 19 тыс., 11% участников опроса – до 29 тыс., 8% опрошенных – до 39 тыс., 5% респондентов – не более 49 тыс., 4% россиян – до 59 тыс. руб. Недельный отпуск с расходами в пределах 60–69 тыс. руб. по карману только для 2% участников опроса, и столько же респондентов могут потратить от 70 тыс. до 79 тыс. руб. Траты от 100 тыс. на семь дней отпуска по карману 3% россиян.



Среди россиян, которым предстоит отпуск с июля по сентябрь 2021-го, остаться дома намерен 31%, отправиться на море – 12%, по 8% решили поехать в другой город и на дачу. Отдыхать на курортах Краснодарского края собираются 7% опрошенных, в Крыму – 5%, в Турции – 4%. Столько же (4%) проведут свой отпуск на природе. По 2% отправятся в Санкт-Петербург и в Европу (в открытую для россиян Грецию или другие страны, если они будут открыты). Другие направления назвали 14%.



В то же время, по данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата россиян в мае 2021-го составляла 56,1 тыс. руб., при этом финансовые затруднения испытывают почти 76% домохозяйств. По другим исследованиям, большинство (60,4%) граждан примерно половину своего ежемесячного дохода отдают за продукты, а, чтобы свести концы с концами, в среднем российским семьям нужно около 61 тыс. рублей.



«В 2020 году доходы населения в России снизились в среднем на 20%. Средние доходы 50% населения в Москве и Санкт-Петербурге составляют от 55 тыс. руб., в регионах до 30–35 тыс. руб. В настоящее время могут себе позволить семидневный отдых за рубежом (Кипр, Хорватия, Болгария, Турция, Греция, Венгрия, Сербия) около 30% населения (расходы на отдых более 100 тыс. на человека), 10% – отдых на Камчатке, Байкале, в Алтайском крае (от 70 тыс.), 35% могут потратить около 40 тыс. на отдых в Краснодарском крае, Крыму, Сочи, Абхазии. 20% выбирают отдых на даче, 5% остаются дома», – отметила доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.



Аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев уточнил, что европейские условия кардинально отличаются от российских реалий.



«В понимании европейцев «отдых вне дома» - это, действительно, поездка к морю (зачастую в другую страну, благо, границы в ЕС как таковые отсутствуют) или в какое-либо иное путешествие. А это действительно недешево. Такое явление, как дача, в Старом свете практически полностью отсутствует (впрочем, как и в США). Иметь собственный загородный домик, пусть даже и совсем небольшой, там мало кто может себе позволить»,- отметил эксперт.





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