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Сергей Крикалёв объяснил внештатное включение двигателей космического модуля «Наука»

, 12:26

Сергей Крикалёв объяснил внештатное включение двигателей космического модуля «Наука»
Сергей Крикалев, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, globallookpress.com

Нештатное включение двигателей космического многоцелевого лабораторного модуля «Наука» было вызвано тем, что после стыковки с Международной космической станцией (МКС) система управления модулем решила, что он все еще находится в свободном полете.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев объяснил инцидент с «Наукой» тем, что сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления определила что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод.

Он подчеркнул, что включение двигателей – это динамика, такого случиться не должно, это нештатная ситуация. По данным Роскосмоса, инцидент с двигателями «Науки» не нанес повреждений МКС.

Крикалев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что комиссия разбирается, и специалисты в ближайшее время определят последствия инцидента.

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