Собянин обсудил развитие спальных районов Москвы с жителями ЗАО

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2021, 10:58 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии московских районов за пределами Третьего кольца.



«Порядка 90% москвичей проживают в кварталах за Третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем «спальными районами». Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению дел»,- написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Он подчеркнул, что в большинстве районов за пределами ТТК сегодня есть практически все для повседневной жизни и отдыха местных жителей – от магазинов и парков шаговой доступности до хороших школ и поликлиник.



Отмечается, что наиболее сложным является вопрос с работой недалеко от дома. Тем не менее, и в этой сфере происходит колоссальный сдвиг. Благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков последние 10 лет порядка 85% новых рабочих мест в Москве создаются в нецентральных районах.



По словам Собянина, чтобы ускорить этот процесс было принято решение возвращать инвесторам часть платы за право строительство нового жилья, если одновременно они создают места приложения труда за пределами центра.



«Конечная цель – создать в каждом районе Москвы комфортную среду для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома. А термин «спальный район» - окончательно сдать в архив. Как это сделать, мы обсуждали на встрече с активистами Западного административного округа»,- заключил мэр столицы.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости