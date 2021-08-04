Одной рукой РЖД просит многомиллиардные субсидии из госбюджета, а другой тратит столько же на ФК «Локомотив»

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2021, 09:35 Источник: blog/aminovalisher

Фото из открытых источников

Открытое письмо

Первому заместителю председателя Правительства Российской Федерации Белоусову А.Р.

Генеральному директору – председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Белозерову О.В.

Уважаемые Андрей Рэмович и Олег Валентинович!

Вчера случилось знаковое событие: ОАО РЖД попросило Правительство Российской Федерации о государственной поддержке в размере 17 миллиардов рублей.

Я знаю, где найти недостающие деньги в нужном объеме. Они находятся в бюджете ближайших пяти лет ФК «Локомотив» Москва.

В последние годы ежегодный бюджет ФК «Локомотив» составлял около 6 миллиардов рублей или, по текущему валютному курсу, чуть более 80 миллионов долларов США. Предлагаю провести среди крупнейших мировых спортивных агентств открытый тендер на управление клубом с годовым бюджетом в 2,2 миллиарда рублей (около 30 миллионов долларов). Разница за 5 лет составит 19 миллиардов рублей, которых как раз хватит, причем с запасом, чтобы покрыть искомые субсидии.

Гарантирую, что экономический результат за 2,2 миллиарда рублей будет не хуже, чем за 6 миллиардов, а спортивная составляющая не пострадает, если сделать акцент на воспитанников клубной академии в сочетании с высококвалифицированными иностранными игроками.

Готов на безвозмездной основе приступить к формированию условий тендера с коллегами из Правительства РФ и ОАО РЖД.

С уважением,

Алишер Аминов,

кандидат экономических наук, экс-кандидат в президенты РФС

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости