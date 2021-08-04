Общественники предложили сократить до минимума перечень отпускаемых в аптеках без рецепта лекарств

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4 августа 2021, 09:36

фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и предложил сократить до минимума перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта.

Петров объяснил идею тем, что из-за «повышенной эпидемиологической тревоги» в многие россияне часто прибегают к самолечению, пользуются советами в Интернете.

По его словам, такой легкомысленный подход «таит в себе огромную опасность для здоровья нации», особенно в период пандемии, - передаёт RT.

«...под запрет к свободной продаже должны относиться антибиотики, сильнодействующие обезболивающие средства и иные лекарственные препараты специализированного назначения, способные повредить здоровью человека при неправильном применении», — говорится в обращении общественников.

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