В Хабаровском крае фермерам негде хранить урожай

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4 августа 2021, 09:56

В поселке Молодежный Комсомольского района Хабаровского края фермеры столкнулись с тем, что им попросту негде хранить урожай. На территории работает сельскохозяйственный кооператив «Молодежный», да и сам поселок считается сельскохозяйственным центром всего Комсомольского района, но построенное еще в советские годы овощехранилище сегодня разрушено.

«Мы взяли большое количество земли под картофель, ждем хороший урожай, но где его хранить не понимаю. Торговать «с поля» нам невыгодно», - рассказал председатель сельскохозяйственного кооператива «Молодежный» Владислав Кузьминов.

Существующее овощехранилище в Молодежном находится в собственности Хабаровского края, но при этом находится в плачевном состоянии. Фермеры и сельхозтоваропроизводители уже не раз поднимали вопрос о его передаче в частные руки на правах государственно-частного партнерства.

«Это в корне неправильно, когда у одних есть большая потребность в складских помещениях, а у других есть эти самые площади, но они не используются. В тоже время мы понимаем, что без государственной поддержки привести овощехранилище в Молодежном в функциональное состояние нереально, необходимо искать пути решения, приемлемые для обеих сторон», - поделился мнением председатель сельхозкооператива «Кооператор Комсомольска» Максим Аликин.

По мнению фермеров, Комсомольский район имеет все условия для развития, как сельскохозяйственный центр Комсомольской агломерации: на территории достаточно земель сельхозназначения, а «под боком» большой рынок сбыта в виде Комсомольска-на-Амуре.



«Эта позиция, кстати, прописана в долгосрочном плане социально-экономического развития «города Президентского внимания». Называется она «продовольственная безопасность». Правда, этот пункт «долгоплана» не выполняется. Впрочем, как и многие другие», - подчеркнул Максим Аликин.

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