Олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину в аэропорту Омска встретили песней из «Ведьмака»

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4 августа 2021, 08:42 Источник: URA.RU

Виталина Бацарашкина, Ju Huanzong/XinHua

Олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину, победившую на Олимпиаде-2020 в Токио в стрельбе из пистолета, встречали в аэропорту ее родного Омска песней из сериала «Ведьмак».

Встретить героиню Игр приезжал и губернатор Омской области Александр Бурков. Русский народный хор исполнил для Виталины песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала Netflix.

Спортсменка является фанаткой вселенной «Ведьмака» и выступала на Олимпиаде с медальоном из одноименной серии игр по книгам польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.

Издание URA.RU отмечает, что российскую спортсменку уже обратили внимание создатели игр по книгам Сапковского. «Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем! Медаль за первое место! Надеемся, что ведьмачий медальон принесет вам удачу и на соревнованиях по точности на 25 метров в четверг», — написали разработчики в официальном twitter-аккаунте компании CD Projekt RED накануне победы на Олимпиаде-2020 Виталины Бацарашкиной.

Виталина Бацарашкина принесла российской сборной первое золото на Олимпиаде в Токио. Спортсменка одержала победу в стрельбе из пистолета с дистанции 10 и 25 метров. Вместе с Артемом Черноусовым девушка завоевала серебро в стрельбе с 10 метров в миксте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalina Batsarashkina (@vita_bates)

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