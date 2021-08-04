«Дети войны» Приморья получат выплаты к годовщине окончания Второй мировой

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4 августа 2021, 08:23

фото Марина Жихарева

Под категорию «дети войны» в крае попадают более 85 тысяч пожилых людей. К 76-й годовщине Победы над Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемым в начале сентября, они получат по 1 тысяче рублей.

Как пояснили в министерства труда и социальной политики Приморского края, выплату пожилые приморцы получат вместе с августовской пенсией. На поддержку этой категории льготников краевой бюджет направил более 93 миллионов рублей, отметили в ведомстве.

Особый статус людей, родившихся в предвоенные и военные годы, в Приморском крае законодательно закрепили по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Ранее они (а приморцев такого возраста насчитывалось около 28 тысяч) никаких мер поддержки или льгот не получали. С принятием краевого закона право считаться «детьми войны» получили граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Им предусмотрены две праздничные выплаты – на День Победы 9 мая и на День окончания Второй мировой войны и Победы над Японией 3 сентября. Кроме того, для «детей войны» в Приморье предусмотрены компенсации 50 процентов расходов на услуги ЖКХ и 100 процентов расходов на капитальный ремонт, а также льготы по транспортному налогу.

В 2019 году в закон внесены изменения, которые обеспечили «детям войны» равную транспортную доступность, предусмотренную для других краевых льготников. Это пятидесятипроцентная компенсация стоимости проезда общественным транспортом на территории Приморского края.

С июля 2020 года «дети войны», как и другие льготники старше 70 лет, могут получать транспортную выплату на карту «Приморец» для расчёта за проезд в городском транспорте. Как отмечает министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая, с июня размер выплаты на карту для «детей войны» и льготников краевого регистра увеличен с 300 до 700 рублей.

«Это связано с тем, что сейчас возможность оплачивать проезд картой «Приморец» появилась не только в городском, но и в пригородном железнодорожном транспорте. Федеральные льготники и ранее имели право бесплатных поездок в пригородном железнодорожном транспорте без ограничения по их количеству, поэтому для них размер выплаты остался прежним», – поясняет глава краевого министерства труда и социальной политики ведомства.

Напомним также, что в крае реализуется региональная госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

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