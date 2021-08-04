Больницы Приморья продолжат обновлять медоборудование

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4 августа 2021, 07:53

Новое оборудование Находкинской горбольницы. Фото пресс-службы правительства Приморского края

На встрече с коллективом Находкинской городской больницы, состоявшейся накануне, губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что на переоснащение медицинским оборудованием лечебных учреждений в следующем году направят более 100 миллионов рублей. Ещё почти 13 миллионов предусмотрят на закупку медицинского инвентаря

Пятилетняя программа модернизации первичного звена предусматривает строительство в Приморском крае 28 новых медучреждений и капитальный ремонт 124 объекта. Поликлиники и больницы получат 356 единиц нового оборудования, отмечала заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

«Эту работу мы начали в прошлые годы, и, несмотря на пандемию, не остановили её. Продолжим заниматься обновлением оборудования и дальше, деньги в бюджете на эти цели заложили», – рассказал коллективу Находкинской городской больницы Олег Кожемяко.

Губернатор также остановился на кадровой проблеме, остро стоящей перед здравоохранением края. Восполнить нехватку врачей и специалистов, по его словам, поможет и строительство арендного жилья для медицинских работников. Сейчас в Приморье строятся более 400 таких квартир, в том числе и в Находке.

В решении кадрового вопроса помогают и принятые в 2018 году по инициативе Олега Кожемяко меры социальной поддержки медработников. В частности, молодые специалисты, трудоустроившиеся в медицинские учреждения, получают единовременные выплаты, ежемесячные доплаты к заработной плате, могут компенсировать найм жилья.

Призвано помочь в подготовке медицинских кадров и открытие филиала Партизанского подразделения Владивостокского медицинского колледжа в Находке по специальности «сестринское дело». Важным направлением также остаётся обучение будущих медиков по целевому набору.

«Но потребуется, конечно, несколько лет, пока этих специалистов обучат. Поэтому параллельно будем продолжать оказывать медработникам меры социальной поддержки, которые внедрены в крае с 2018 года», – заверил Олег Кожемяко.

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