Дороги Приморья прирастают новыми мостами и отремонтированными километрами

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4 августа 2021, 05:50

Новый мост на 95-м километре трассы Артём-Находка. Фото – АО «СПЕЦСУ»

Вопросы про состояние дорог и мостов особенно интересовали жителей Находки, встречу с которыми губернатор Олег Кожемяко провёл накануне во время своей рабочей поездки в муниципалитет. Глава края отметил, что за последние два года дорожники сделали большой рывок в строительстве и ремонте автотрасс, особенно на направлении Артём–Находка. И в следующем году дорожники планируют начать строительство ещё менее шести мостов

Особое место в развитии дорожной инфраструктуры края, как отметил губернатор, заняло строительство мостов. Так, в прошлом году строители сдали мосты через реки Артёмовка и Лобога, в этом году на «находкинской» трассе уже обновлены два мостовых перехода. А в середине июня дорожники завершили возведение первого из шести намеченных мостовых переходов в этом направлении. Его построили за шесть месяцев на 91-м километре автомобильной трассы Артём–Находка в районе города Фокино. За ним последовал железобетонный 45-метровый мост на 95-м километре трассы, так же в районе Фокино. Следующий на очереди – мостовой переход на 86-м километре дороги на Находку.

Олег Кожемяко проверил, как идёт заключительный этап ремонта дороги Артём–Находка–Порт Восточный. Главу края заверили, что самый сложный участок строители завершат в течение четырёх дней, а до 22 августа асфальт уложат по всей ремонтируемой трассе. Руководитель компании-подрядчика ООО «Трансстроймеханизация» Вадим Куринский отметил, что сроки завершения реконструкции дорожники не нарушат.

Олег Кожемяко согласился, что подрядчики проделали внушительный объём работ, капитально отремонтировав одну из основных трасс Приморья.

«Осталось совсем немного времени до того момента, когда приморцы и гости края смогут ездить по хорошей дороге. Но есть много и других направлений, которые требуют ремонта, особенно к местам отдыха. Будем искать решения по вопросам, изложенным в обращениях граждан», – подчеркнул губернатор края.

Глава Приморья поставил задачу привести в порядок дороги к бухтам Анна, Триозёрье – средства на эти объекты направят из бюджета края.

«Это популярные места отдыха, в которые приезжают отдыхающие и из соседних регионов. До сих пор серьёзно дорогами в этих направлениях никто не занимался. Но привести их в порядок необходимо», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Тема дорог поднималась и на встрече губернатора с коллективом стивидорной компании «Малый порт» во Врангеле. Глава исполнительной власти Приморья заметил, что параллельно работам на «находкинской» трассе ремонтируется и «партизанская»: в этом году здесь обновят участок дороги до перевала, в 2022 году – от села Казанка до места в районе кафе «Ущелье Дарданеллы». Также в следующем году ремонт дорог продолжится в пределах Находкинского городского округа. А до конца текущего года закончат возведение ещё трёх новых мостов.

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