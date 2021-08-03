Латвия: кенгуру в баре, ЛГБТ в городе, нелегалы у границы

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3 августа 2021, 22:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: twitter.com/rdpad

«Смутные» нынче настали времена в Латвии: кенгуру захаживает в бар, Балтийский прайд развесил радужные флаги в Риге, а нелегалы уже стоят у стен вожделенного «рая» ЕС. Вполне серьезно!

Начнем с кенгуру! Месяц назад из частного зоопарка в Лиепае сбежал кенгуру. Изловить его не могут! Но «животинке» это нравится: намедни его видели в баре на пляже – наслаждался свободой. Помощи попросили у народа! Тот, кто изловит зверушку, тому премия в 100 евро! Желающих, увы, не нашлось.

Что касается Балтийского прайда, то он завершит свое радужное шествие только 7 августа.

А вот на границе с Белоруссией «тучи ходят»: пограничники задержали 13 иностранцев-нелегалов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки… Как выяснилось, у них был проводник из Эстонии. Вот мигрантов, в отличие от кенгуру изловили и начали уголовные процессы за незаконное пересечение границ в группе. Задержанные сейчас находятся в Центре по размещению задержанных иностранцев «Даугавпилс».

Вот так и живет тихая и спокойная Латвия… когда-то…

Если латвийцы с юмором относятся к «кенгуру в баре», а шествие ЛГБТ стараются не замечать, то нелегалы внесли некоторое беспокойство…

Что думают латвийцы о нелегальных мигрантах?

«Наши закупили столько военной техники от российской агрессии… А на нелегалов это не распространяется? А ну быстро привести все в боевую готовность! Защищайте Родину!»

«Дожили! Срочно минируйте всю границу!»

«У меня дельное предложение! Наш мэр Стакис «наставил» по всему городу столбики, министр Ринкевич в блаженстве от ЛГБТ! Надо послать на границу мэра Стакиса и Ринкевича. Они знают, что делать! Тогда к нам никто не заберется!»

«Сейчас «братья» о@ от прибалтийского «рая» и бегом назад к Батьке! Мол, ты что же нам обещал? Европу? А это ж@»

«Меня волнует осень: пойдешь в лес за грибами, а там… Не ходить? А то грибы отберут»

«Надо перед Батькой извиниться, а министра-гея и Стакиса сдать в суд! Когда в Латвии будет 100 тысяч беженцев – такого выбора не будет!»

«Стесняюсь спросить, а у наших пограничников нет обученных собачек по типу Мухтара? Побежали бы обратно быстрее, чем проводник-эстонец!»

Пока латвийцы шутят…

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