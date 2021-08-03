Концерт «Милые соседи» в Пензенской области вызвал культурный шок у российских пользователей сети

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 21:33

Фото: с сайта администрации города Кузнецка Пензенской области

Культурный шок или шок от культуры - не всегда одно и то же. Но только не в случае с концертом, который администрация города Кузнецка Пензенской области ласково назвала «Милые соседи».

Убогое зрелище выложили в сеть и ролик стал практически вирусным - 3 млн просмотров в Tik-Toke, более 2 тыс. комментариев. Единственное, что искренне порадовало пользователей сети – это исполнительница Татьяна Семионова. Ей, конечно, не досталось лавров воронежской Аленки, и за выступление, скорее всего, не заплатили столько, сколько «отвалили» за скульптуру дамы прозванной «памятником Русской Смерти», но в сети ее уже окрестили «символом неунывающей русской женщины, поющей на фоне разрухи и валяющихся пьяных мужиков».

Большинство комментаторов, возмущенные роликом, называют все происходящее на обшарпанной сцене позором, а прикорнувших под кустами пьяных в драбадан зрителей – свинством и деградацией. А некоторые, узрев одиноко валяющегося медведя в углу, всерьез заподозрили провокацию против «Единой России». Но, кажется, этого не понимает только городская власть.

«Жители приятно провели время и зарядились положительными эмоциями», - с гордостью написано в пресс-релизе на сайте мэрии Кузнецка. Жаль, на столь изысканное зрелище власти не пригласили начальство повыше, как у нас это принято. Например, экс-губернатора Ивана Белозерцева. Хотя может и звали, да только статья за взятки и 500 миллионов, обнаруженные при обыске, прочно удерживают его в СИЗО. Можно сказать, уберегли от культурного шока!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости