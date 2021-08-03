Михаил Шеремет ответил президенту Украины: «Хватит уже лить крокодильи слезы»

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3 августа 2021, 21:05 Турана Гулиева,

Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Как сообщает РИА Новости, депутат Государственной думы России от Республики Крым Михаил Шеремет ответил Зеленскому на его слова о любви к региону: «Хватит уже Зеленскому лить крокодильи слезы и рассказывать, как он любит Крым, и выдавать себя за крымчанина. Он крымчанином не был и никогда не станет. Мы этого никогда не позволим».

Депутат также отметил: «Мы помним блокады и диверсии, устроенные украинскими властями в Крыму. Цену их пламенной любви знает не только Крым, но и Донбасс. И мы этого никогда не забудем и не простим. Крым всегда был русским и останется таковым до конца».

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. На референдуме больше 90% жителей проголосовали за то, чтобы войти в состав РФ, однако Украина решение народа не поддерживает и называет законное по правилам ООН присоединение, аннексией и временной оккупацией.

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