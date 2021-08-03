От детали к образу: Земная Дева - Водные Рыбы

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 19:41 Екатерина Максимова,

Фото из открытых источников

Итак, мы подобрались к заключительной паре противоположных знаков Зодиака, возможно самой непростой для восприятия. Как вы помните, каждая пара образует ось, отвечающую за определенную сферу человеческого бытия. Сегодня мы обсудим ось служения во всех проявлениях, но если Дева – это материальное служение, то Рыбы – духовное и творческое.

Архетип Девы – это прообраз Девы Марии, где непорочность и чистота ключевые понятия, а также услужение своим близким. Все Девы действительно очень сильно озабочены чистотой своего жилища, им чрезвычайно важно, чтобы все было разложено по полочкам: и предметы, и мысли. Управляет этим знаком Меркурий, как вы помните, планета интеллекта, коммуникаций, деталей! Именно детали полностью захватывают людей этого знака, им необходимо дойти до зернышка сути. Это очень полезно для многих профессий, например, врача. Кстати, по статистике, обладателей это профессии, больше всего именно среди Дев. Так же все, связанное с логистикой, анализом и переработкой информации очень подходит для этого знака. Но главная опасность для них - чрезмерно увлекшись деталями, не увидеть образа!

Девы могут измучить окружающих своей дотошностью и правильным образом жизни. При этом они идеальные работники и служение близким для них неотъемлемая часть существования. И вот здесь очень важно не переборщить со своей гиперопекой! Близкие Дев часто страдают от навязчивой заботы и обвиняют их в занудстве. Вот тут и важно обратиться к своему звездному антиподу Рыбам и поучиться у них образному мышлению и мечтательности. Если Девы научаться видеть общее, а потом частное и поймут, что сначала надо понять, что нужно им самим, а не всем остальным, тогда они смогут обрести уверенность и с ней гармонию.

Теперь о знакомой вам уже астрокоррекции… В знаке Девы хуже всего себя ощущает Нептун, покровитель Рыб, Венера и Юпитер. Поэтому путем планетарных соответствий будем добавлять Девам энергию этих планет. Сначала о цветотерапии. Все оттенки пастели, розовый, голубой, салатовый, цвет морской волны в интерьере и одежде добавят легкости, игривости и эмоциональности, которой порой очень не хватает этому слишком серьезному знаку. Вообще все морское – пейзаж, шум прибоя и рыбки в аквариуме хорошо могут помочь Девам разбудить воображение и растопить эмоции. Ведь вода вообще символизирует чувства и творчество. Из комнатных растений, соответствующих Венере, идеально подходит роза и фиалка, а из животных – кошка, причем породистая. Чтобы подружиться с Венерой и Юпитером из камней хорошо подойдет бирюза, чтобы умилостивить Нептун благоприятно обзавестись кулоном или брелоком с аметистом, авантюрином или лабрадором.

Если Деве необходимо разбудить в себе стихию воды и развивать воображение, то Рыбам нужно научиться эту водную мощь сдерживать, детализировать и предавать ей форму. Рыбами управляет Нептун и Юпитер, а кульминирует (лучше всего себя чувствует) планета любви и красоты Венера. Поэтому из Рыб получаются прекрасные поэты, музыканты, художники, здесь тоже служение, но уже искусству. У них отлично развито воображение, которое может их возвысить, а может увести в мир грез настолько, что не захочется возвращаться в грубый, материальный мир. Рыбы очень чувствительны к окружающей эмоциональной атмосфере, тонко воспринимают ощущения близкого человека, у многих феноменально развита интуиция. Все эти способности дает Нептун, который при этом наделяет склонностью к зависимостям, фобиям и депрессиям.

Всем Рыбам, вне зависимости от основной деятельности, обязательно нужно иметь какое-то творческое хобби, чтобы свое воображение напитать. Романтика чувств и ощущение влюбленности необходимо Рыбам, как вода, на протяжении всей их жизни. Причем, любовь жертвенная, неутоленная, тайная для этого знака чрезвычайно притягательна.

В этом знаке хуже всего себя ощущает планета интеллекта и коммуникаций Меркурий. Поэтому Рыбам очень важно обратиться к своей противоположности Деве, чтобы научиться заземляться и фокусироваться на деталях и ремесле. Им необходимо наделить рутину вдохновением, тогда их воображение обретет форму. Для астрокоррекции выбираем то, что соответствует Меркурию, чтобы получить его силу. Из цветов это все полосатое, пестрое, в крапинку, оттенки светло-рыжего. Из камней – все самоцветы желтых оттенков, агат, горный хрусталь, стекло позволят заземлиться. Маленькие собачки, попугаи, соловьи помогут Рыбам стать более контактными. Пейзажи с изображением леса или даже лучше тропинки в лесу, выходящей на равнину, подойдут для гармонизации домашнего пространства Рыб.

Мы разобрали все шесть пар зодиакальных противоположностей, чтобы вы всегда смогли посоветоваться со своим звездным отражением, которое есть у каждого из нас. В следующий раз обсудим, почему часто люди жалуются, что совсем не похожи на свое зодиакальное описание, что такое асцендент и с чем его едят!

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