Житель Подмосковья получил осложнения, когда ему дважды вкололи первый компонент прививки

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3 августа 2021, 19:26 Источник: Mash

Фото: pixabay

Евгений Левин из подмосковной Истры пришел в поликлинику на второй укол «Спутника V». Все записи о том, что он уже сделал первый компонент, у него были на руках. Но вместо этого медсестра запуталась в записях и уколола его повторно первой дозой прививки.

«Она испугалась, паника, стала куда-то звонить, с ней еще девушка стала вызывать врачей. Медики набежали, суета, главное, говорят, не волнуйтесь, а сами видно, что растерялись», - рассказал Левин. В итоге Евгений пошел к завотделением, но та отказалась его принимать. Пошли к главврачу — та же картина. Евгений звонил в 112, а потом написал заявление в прокуратуру и Минздрав с просьбой о проверке. Но никто из персонала поликлиники с ним не связался и не разъяснил, чем же чревато для организма повторное введение первого компонента вакцины от коронавируса.

На следующий день температура у Левина подскочила, давление тоже поднялось до 160, руку ломило, а администрация больницы лишь сообщила, что проводит служебную проверку. Правда в главврач все же встретился с Евгением, и объяснил, что повторная вакцинация первым компонентом «Спутника V» не нанесёт вреда здоровью, но Евгений Левин верит в это уже с трудом.

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