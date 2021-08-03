Губернатора Севастополя приглашают в Донбасс зарядиться эффективностью

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3 августа 2021, 17:30 Источник: Аргументы недели-Крым

Инициатор экскурсии уверен – опыт работы в экстремальных условиях пойдет севастопольской команде на пользу.

Бывший министр связи ДНР Виктор ЯЦЕНКО намерен построить в Севастополе политическую карьеру. В связи с этим он сделал некоторые выводы об увиденном на севастопольских улицах.

«Я бы власти Севастополя посадил в автобус и свозил на экскурсию в Донецк, чтобы они посмотрели, что такое порядок в городе. Посмотрели, что такое порядок в управлении и как должна работать слаженная команда. Они тут подраскисли в комфортной среде. А там, когда воздух наполнен атмосферой напряжения, ситуация требует в разы большей отдачи эффективности. Зарядившись донецким напряжением они бы тут пятилетние свои планы осуществили за три дня!»,- рассказал ЯЦЕНКО в интервью «Аргументам недели – Крым».

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