Латвия может ввести ЧП на границе с Белоруссией

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3 августа 2021, 17:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Фракция Сейма Национальное объединение согласовала с министром МВД Марией Голубевой необходимость объявления ЧП на границе с Белоруссией.



Участники переговоров сошлись во мнении, что помимо ускоренного строительства барьера следует снять различные нормативные преграды, а также внести поправки в уголовный закон, предусматривающий большую ответственность организаторов и участников торговли людьми.



В ходе встречи удалось договориться о необходимости объявления чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

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