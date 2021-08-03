Что такое фьючерсы: виды, особенности, преимущества и риски

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3 августа 2021, 17:15 Джансель Афонская

Фото из открытых источников

С ростом количества инвеститоров на фондовым рынке, люди стали интересоваться более сложными финансовыми инструментами. Фьючерсы являются таковыми, поскольку скрывают за собой много нюансов, для торговли ими нужны определённые навыки. В этой статье мы попробуем объяснить новичком базовые вещи для начала торговли этим инструментом.



Что же такое фьючерсы?

Контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по заранее оговорённый цене и в определенный срок. В свою очередь покупатель обязуется выкупить объект сделки. К примеру, вы запланировали покупку квартиры через год, однако с ценами может случиться все что угодно, именно поэтому вы заключаете такую сделку, ТЕМ САМЫМ ОБЕЗОПАСИВ СЕБЯ. По сути, основная функция фьючерсов - зафиксировать цену за предоплату и защитить от возможных колебаний в будущем.

Существует два вида контрактов: поставочный и расчётный.

Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта ПРОДАВЕЦ РЕАЛИЗУЕТ базовый актив, а ИНВЕСТОР ВЫКУПИТ его. Базовым активном этого вида инвестиций являются акции и облигации. Что касается расчетных фьючерсов, то ДАННЫЙ инструмент основывается на невозможности зачислить базовый актив на счёт. К примеру, индексы или сырьевые товары. В таких случаях на счет просто начисляется разница между покупкой и продажей контракта.



Особенности фьючерсов:

1. Когда вы захотите закрыть сделку по фьючерсам важно не забывать о дате завершения контракта. Если вы приобрели фьючерс на акции со сроком исполнения в ноябре то, чтобы закрыть сделку вы должны продать именно этот инструмент, в противном случае если вы продаёте ценную бумагу после СРОКА у вас появляется два контракта, один в лонг, другой в шорт.

2. Стоимость фьючерсов отображается на Московской бирже в пунктах. Для более удобного проведения сделок стоит воспользоваться счетчиком на перевод в рубли.

3. Вы также можете торговать с плечом (своеобразное кредитование) и проводить сделки с маленькой комиссионной платой (обычно это 10-15р.).

4. Несмотря на большое количество плюсов торговля с фьючерсами несёт за СОБОЙ большие риски, вы можете потерять свой депозит. Если цена бумаги сильно упадёт, не получится переждать, так как сроки заключённого контракта не вечны.

Фьючерсы достаточно сложный инструмент для торговли на рынке, важно понимать, что он кроет за собой много нюансов. И для того, чтобы разобраться в ЭТОЙ теме нужно ВРЕМЯ И ПРАКТИКА. Поэтому при старте торговли советуем обратиться к консультанту, который будет помогать и направлять вашу торговлю на бирже.





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