Председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихард Колс: «Северный поток-2» станет еще одним оружием в арсенале России

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3 августа 2021, 17:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: LETA / Edijs Pālens

2 августа председатели нескольких комиссий по иностранным делам Европы и США отметили в совместном заявлении, что они продолжают выступать против проекта газопровода «Северный поток-2».

По данному поводу высказался председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихард Колс:

«Завершение строительства и продолжение эксплуатации газопровода «Северный поток-2» поставит под угрозу развитие единого, либерализованного и открытого европейского рынка и, вероятно, затруднит инвестиции в альтернативные источники энергии. Мы ожидаем четкого обязательства Германии по снижению зависимости от газа, импортируемого из России. Также очевидно, что НАТО должно расширить свою поддержку укреплению безопасности и обороноспособности Украины, чтобы попытаться предотвратить эскалацию угроз безопасности».

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