Депутат Сейма Янис Домбрава: Латвийским пограничникам надо дать четкое указание – стрелять

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3 августа 2021, 16:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Источник изображения: LETA

Наплыв нелегальных мигрантов не утихает в Литве. Более того, любители «сладкой» жизни устраивают протесты по поводу их содержания в Прибалтике: требуют выпустить из палаточного лагеря, гадят в посуду с едой, требуют «свободы»…

Видимо, такое поведение уже утомило правительство и жителей Литвы: в ночь на вторник пограничники стали выполнять принятое министром внутренних дел Агне Билотайте решение – нелегальных мигрантов задерживают и возвращают в Беларусь.

«Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы – компетентны, они могут принимать тактические меры в подобных ситуациях. Границу Литвы должны защищать всеми законными способами от любого незаконного пересечения, как инструмента гибридной атаки, которую сейчас проводят против Литвы. Людей, которые незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконные действия – незаконно перейти границу», - заявила глава МВД Литвы.

Есть мнение-прогноз, что Латвия столкнется с подобным. Депутаты Сейма от Нацблока пригласили на встречу главу МВД Латвии Марию Голубеву.

Заместитель председателя фракции Наублока в Сейме Янис Домбрава рассказал, что от министра ожидается четкий план того, как Латвия будет готовиться к худшему сценарию…

«Мы должны понимать, что эти беженцы из Беларуси – люди, которые заплатили огромные суммы контрабандистам. Теоретически на границы есть технические возможности решить эту проблему, чтобы остановить незаконное пересечение границы. Использование оружия вполне обосновано. Если большое количество людей неизвестного происхождения въезжает из не очень дружелюбной нам страны, пограничники не обязаны пытаться анализировать, являются ли те террористами, представителями каких-то национальных спецслужб или экономическими мигрантами. Задача пограничников – защищать наши границы».

Депутат Сейма уверен, что те, кто сейчас пересекает границу Литвы – не беженцы, и требуется высокий уровень уголовной ответственности для всех, кто причастен к этому незаконному ввозу людей.

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