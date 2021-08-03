Можно ли в Латвии открыто высказать свое мнение о Балтийском прайде?

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 16:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Риге стартовал Балтийский прайд. Рекламы-поддержки в некоторых латвийских СМИ предостаточно! А можно ли высказать публично иное мнение о Балтийском прайде в Латвии? И чем это может обернуться? Балтийское бюро «Аргументы Недели» разбиралось в этом.

Буквально вчера в «АН» вышла статья о Балтийском прайде в Риге: были разные мнения! Например, житель Латвии Татьяна Андриец высказала публично свое мнение около памятника Свободы… Нет, ничего противозаконного не было: девушка уважает выбор каждого человека, но просит не навязывать активно идеи ЛГБТ. А в чем дело-то? Латвия – демократическая страны, где каждый высказывает открыто свое мнение! Без хамства, без ругани, без оскорблений! Есть те, кто поддерживают идеи ЛГБТ, а есть те, для которых традиционные семейные ценности, к счастью, святы!

Публикация о смелой девушке Татьяне вышла! А сегодня социальные сети (ФБ) «забанили» ее – аккаунт ограничен! Есть предположение, что за публикацию о традиционных отношениях… Вона как! Видимо, как я предполагаю, «поклонники» радужного марша просто «настучали» в ФС и все! Прошу заметить, что тихонько настучали! Видимо, сказывается прошлое, когда еще «сидели» в «подполье» - все совершалось тихонько, с оглядкой. Я уверена, что «он, она, оно» из сообщества Балтийского прайда, разумеется, не признаются в своих действиях! Эти люди не умеют открыто смотреть в глаза! Мое мнение! Кстати, Балтийское бюро «АН» сделала запрос сопредседателю Балтийского прайда Каспарсу Залитису с просьбой рассказать о тех «ущемлениях», с которыми сталкивается ЛГБТ сообщество в Латвии. Вы думаете он ответил? Конечно, нет! Видимо, такие как Залитис и «иже с ним» сотрудничают только с проверенными СМИ! Я в этом убедилась: есть издания в Латвии, которые безудержно рекламируют каждый шаг Балтийского прайда!

Что же получается? Если человек высказал свое мнение о гомосексуалистах, лесбиянках, трансгендерах, и которое не совпадает с представителями ЛГБТ, то все – «расстрел»? А как же демократия? Как свобода слова? Как Конституция Латвии, где четко сказано, что «семья – союз мужчины и женщины»? Никак! Это, простите, «не катит» в Латвии! Тут «другие» ценности!

Вы знаете, что означает слово «содомия», «содомский грех»?

Это исторический термин, гипероним для обозначения различных форм сексуального поведения, оцениваемого как девиантное, и имеющий богословскую и правовую окраску. Понятие содомии включает в себя различные толкования проявления сексуальности, не связанные с возможностью зачатия новой жизни: гомосексуальные контакты, сексуальные контакты с животными и т.д. Библейское повествование гласит, что жители города Содома (и сам город) были уничтожены Богом огнем с неба! За то, что жители города пожелали сексуальные связи с двумя странниками. Что сказано в священном писании? «Бог сотворил мужчину и женщину разными, чтобы они дополняли друг друга!»

Я неоднократно обращалась к православным священнослужителям ЛПЦ с вопросом об однополых отношениях… Ответ всегда был один – православие рассматривает однополые связи основным грехом Содома и Гоморры!

А, что мы в нашей жизни без Спасителя? Без Бога? Ничего!

Открою «страшную» тайну: 6 августа состоится диспут представителей традиционных отношений и ЛГБТ. Информации в СМИ – «ноль»! Почему? Просто невыгодно «однополым партнерам» это афишировать! Вот вам и демократия! Между прочим, в этом диспуте будут участвовать политики, которые поддерживают традиционную семью! Будьте уверены, Балтийское бюро «АН» осветит всеми цветами данное мероприятие!

Чего же хотят представители ЛГБТ?

Объясню… 16 июля в ЦИК был подан проект закона с предложением провести референдум об усилении семьи в Конституции Латвии. Заявка принята!

Внимание! Привожу отрывок из статьи латвийского публициста Элиты Вейдемане:

«Активист прайда Каспар Залитис льет горючие слезы: «Этот сбор подписей будет против меня, моей семьи, друзей, родственников, однополых семей, семей, не состоящих в браке и не имеющих детей. Каждая подпись будет направлена против наших же людей!»

Это как? Разве, данные «слезы» - не призыв, не давление на мнение общества, на неокрепшие умы молодежи? Именно так!

А теперь вопрос!!! В каком, простите, «причинном» месте ущемляют права ЛГБТ в Латвии? Они разве не пользуются всеми правами, которыми пользуются жители, согласно Конституции? Они не имеют разве право высказать свое мнение? Не имеют право на работу, на медицинское обслуживание и т.д.? Не имеют право вести свою личную жизнь? Еще как имеют! Даже крутые посты в правительстве Латвии занимают!

Так, что же они хотят? Официально «оформить» свои однополые отношения! И всеми возможными приемами давят, давят, давят на латвийцев! Да живите вы как хотите, но не навязывайте так активно свое мнение! Видимо, ЛГБТ не знает, что выносить на публичное обозрение свою личную жизнь просто неприлично! НЕПРИЛИЧНО! Люди в курсе, что есть ЛГБТ сообщества и спокойно относятся к этому! Но, когда вы навязываете, например, матери и отцу троих детей, венчаной паре свои «идеи», то получаете обратную реакцию! Сила только вызывает ответную силу! Никто и никогда добро не получил, когда давил, «банил», приказывал, скрывал, подличал! Никто!

Можно ли высказать свое мнение о Балтийском прайде в Латвии? Можно, но осторожно… иначе «забанят».

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