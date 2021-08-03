Лайки на хайпе: почему быть блогером гораздо удобнее и безопаснее, чем настоящим журналистом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 14:59 Лана Киселева

Известный журналист Владимир Познер однажды сказал следующее: «Блогер не является журналистом, во-первых, потому, что блогер в отличие от журналиста – это не профессия. То есть по формальному признаку он не является. И не является, во-вторых, а это еще гораздо более важно, потому, что у него нет никакой ответственности, что хочет, то и говорит. Ему не надо проверять факты, он может врать, все что угодно. Никакого контроля нет, в отличие от журналиста. Что до СМИ, то ведь они обязаны подчиняться некоторым законам, которые существуют в стране. Это принципиально ставит их в другое положение, чем то, что делают блогеры в интернете».

«Все в одночасье стали блогерами. Все просто… Записал какую-нибудь чушь на телефон, нафоткал все, за что глаз зацепился, вывалил все это в интернет, и ты уже знаменит. У тебя бабки, крутая тачка».



Мы, трое журналистов, выехали в Кущевский район по просьбе его жителей, давняя многолетняя проблема не дает селянам покоя - водоснабжение. Все как полагается: удостоверения журналистов, редакционное задание издания, в котором работаем.

Но вот, удача! Оказывается, днями ранее здесь по этой же проблеме побывал блогер с командой. Значит, решили мы, добросовестные ребята поделятся объективной информацией. Не тут-то было, район гудел после визита блогера. Кто-то восторгался «крутыми парнями», кто-то крыл последними словами «ну и журналисты пошли – хамы и беспредельщики». Блогером оказался совершенно неизвестный в нашей информационной среде Игорь Манкевич. Никакой не журналист, в Союзе журналистов не значится, никому он там не известен. Его блог «Народный контроль Кубани» на наш взгляд (взгляд профессиональных журналистов) – напоминает самодеятельность, сродни обыденной забаве тинейджеров в ютюбе. В Роскомнадзоре сообщили: такого СМИ не существует.

Судя по рассказам людей, «работают» ребята удивительно напористо (мы привели корректный аналог того, что в действительности услышали от станичников): то ли голливудских боевиков насмотрелись, то ли вообще не имеют никакого представления о журналистике. А ведь блогеров люди в массе своей принимают за журналистов. Даже обидно стало за дискредитируемую профессию.



А судьи кто?

Кто же такой Игорь Манкевич, чем занимался по жизни и на что существует блогер, ранее трудившийся маляром-штукатуром.

Почему прекратил штукатурить? На сайте «Твой город» в рубрике, посвященной разнообразным персонажам, с которыми краснодарцы советуют друг другу не связываться, есть публикация об Игоре Манкевиче, где самыми нелестными словами из уголовного кодекса кроет указанное лицо недовольный потребитель.



О не вполне удачной производственной деятельности того же лица можно узнать и по этой ссылке «Бракоделы-строители».

В судах отметился, долги перед людьми за триста тысяч рублей через приставов с него выбивали.

Если наш «блогер» и «штукатур» одно и то же лицо, то смеем предположить, что заказчики отвернулись и пришлось искать новую нишу для заработка.

Как пришел к «борьбе за правду и справедливость», провозгласив себя «защитником простых людей»? Неужели, как и многие современные активисты в поисках банального легкого заработка - на хайпе, на скандале.

Не поленитесь, просмотрите хоть часть видеороликов «контролера». Как нам показалось, скрупулезной проверкой фактов здесь и не пахнет, а вот личность автора, агрессивная манера поведения выпячена словно напоказ.

- Майор, ты почему не по форме передо мной, с непокрытой головой без фуражки?



- Ты начальник в своем управлении, а я твой начальник, потому что я – народ, отчитывайся передо мной!



- Эй, вы тут, в прокуратуре, отложите-ка свои дела, я к вам пришел, извольте отвечать под видеокамеру!

Понимают современные блогеры, сорвать аплодисменты от «наезда» на чиновников – плевое дело.



«Правда» бесплатна не всегда

Да, к тому же, чего греха таить – многие блогеры на подобных наездах неплохо зарабатывают. Рискнем предположить, что и здесь может иметь место нечто схожее. Складывается устойчивее ощущение, что «помощь несправедливо обиженным», блог «народного мстителя» - сугубо коммерческий проект. «Кушать-то хочется всегда!» Этого фактически и не скрывают, призывая в своем блоге сброситься «на пропитание».

Но на одних пожертвованиях не очень-то пошикуешь. За руку мы никого, конечно, не хватали, это не более чем предположение, но не думаем, что если вдруг появляются заказчики, пытающиеся раскачать ситуацию (тем более, что впереди выборы в Государственную Думу), от таких предложений блогеры часто отказываются. Но ведь это, штукатуры-маляры, игра политического характера, каждое слово особо взвешивать надо, уподобляться школярам-навальнятам негоже, да и чревато. Фактическая помощь – весьма сомнительна, но шум создан.

А вот кто реально помогает, их кущевцы искренне благодарят, 16 семей (мы с большинством из них встречались) из числа малообеспеченных нашли поддержку, угадайте где – в администрации района! По их ходатайству счетчики учета потребления воды были перенесены к внутридомовым трубам, хотя по правилам ставят на выносе трубы к подключению центрального водопровода, что по центру улицы.

У многочисленных самочинных контролеров другие цели и задачи. Недавний чёс блогеров (чёс - на языке шоу-бизнеса – гастроли по городам и весям с целью подзаработать на платных выступлениях) по Крыловскому и Кущевскому району – тому свидетельство. Рассказывает Жительница Крыловского района Любовь Усова: «У меня возникли проблемы с сельхозпаями общей площадью почти 14 гектаров. Блогер согласился помочь решить вопрос. Заявил мне, что он может решить все, любой начальник как огня боится с ним связываться, а то ославит через свой блог на ютюбе, век оплеванный ходить будет... Но тут же денег попросил. Оплатила. Да еще багажник его машины доверху продуктами набила. И что вы думаете? Только хуже стало, усугубилось мое положение. Теперь ухмыляется, знаться не хочет, на звонки не отвечает. А денежки мои плакали…»

Вот так порою работают «народные благодетели». Так и представляешь себе ситуацию: сидят такие «народные герои» на своем застолье-совещании и рассуждают: «Как мы их! Менты в струнку, в администрации района и везде, где бываем, всех начальников трясет, вот-вот инфаркт хватит!

- А что, - слегка развалившись за деревенским столом садоводческого подворья, обводит взглядом вожак своих «коллег», - это вам не руками работать. Масштаб другой, жизнь другая, езди по краю, заказы есть, деньга тоже. А уважуха какая! А всего-то: видеокамера да ютюб!

«Коллеги» в ответ дружно гогочут…



А что на самом деле?

Как и чем реально живет эта земля, спросили мы старожила Кущевского района.

- Район у нас по площади самый большой на Кубани, - Анатолий Дронь, председатель Совета ветеранов, родом из Кущевской, знает каждый закуток малой родины, - поэтому и хлопот-забот по горло. Но труженики у нас, не буду скромничать, лучшие, достойны всяческого уважения. А уж если сравнивать, что было и что стало, то последние года три – резкий взлет. В 2020 году станицам Кущевская и Шкуринская присвоено почетное звание «Рубеж воинской доблести».

- Но жалобы на водоснабжение не прекратились, шутка ли, в районе самая высокая по краю цена за кубометр воды – 108 рублей! Краснодарцы, у которых средний заработок на 30% выше вашего, платят в полтора раза меньше, а для селян такой тариф установили.

- Давайте разбираться. Чтобы быть объективными в оценках.

Давайте, согласились мы.

Но прежде чем рассказать об этой проблеме, немного в целом о районе.

Кущевский район – северные ворота Краснодарского края имеющий в составе 12 сельских поселений и 74 населенных пункта. В последние годы район динамично развивается. Объем доходов консолидированного бюджета ежегодно растет: с 1500 млн руб. в 2018 году до 1863 млн руб. в 2020 году.

В районе строятся социальные объекты. В этом году в эксплуатацию вводится новый детский сад на 150 мест, построенный в станице Кущевской за счет средств инвестора. Ведется строительство новой современной школы на 550 мест, которое будет завершено в 2022 году.

На 2023 год запланировано строительство центра единоборств.

К 2024 года планируется построить новое здание детской поликлиники.

Ежегодно увеличивается количество объектов здравоохранения в отдаленных населенных пунктах. На сегодняшний день на территории района работает 4 участковые больницы, 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 офисов врача общей практики и 4 амбулатории.

С 2018 года в районе по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроено 5 парковых зон, в том числе проведена реконструкция одной из главных достопримечательностей района – светомузыкального фонтана в станице Кущевской. Строятся новые детские и спортивные площадки во всех сельских поселениях района.

Район активно участвует в программах дорожного строительства. В 2020 году построено и отремонтировано более 250 км автомобильных дорог краевого и местного значения на общую сумму 414,8 млн. руб. Построено 3,7 км новых тротуаров.

Но вернемся к водоснабжению и, главное, к цене за воду. Не скроем, прежде чем выехать в Кущевскую, разбирались в краевой комиссии цен и тарифов, ведь только после её решения устанавливается цена.

А там надо доказывать и обосновывать каждую копейку расходов водоснабжающей организации. Так вот, оказалось, что реальная цена за кубометр для Кущевского района 130 рублей. Это благодаря настойчивости местного «ИВ-Консалтинг», сменившего в 2012 году ООО «Югводоканал», переложили на край 22 рубля цены. Некоторые краевые чиновники этим были очень недовольны и руководству «ИВ-консалтинга» еще как от них доставалось!

Сколько километров водопроводные сети в районе? Более 940 километров! А населения? 65 600 человек. Есть такие «точки» в районе, где проживает одна семья, а водопровод к ним – 30 километров! Улавливаете стоимость обслуживания и подачи? В том же Краснодаре чуть более 1 200 километров водопровода при численности столицы Кубани почти полтора миллиона жителей. Разделите на всех стоимость затрат и почувствуйте разницу!

Нужно учитывать и то, в каком состоянии в 2012 году были приняты сети. При передаче водопроводного хозяйства в ООО «ИВ-консалтинг» ситуация с водоснабжением в районе была критическая. Сети протяженностью почти в 1000 км были изношены на 100%. Знаете, сколько воды выливалось из дырявых труб в почву, не доходя до потребителей? Три четверти потерь! Это же кошмар какой-то! Страдал конечный потребитель, т.е. население района, которому вода в дома подавалась по графикам, всего несколько часов в сутки. Не говоря уже о многоквартирных домах, куда из-за отсутствия напора вода на верхние этажи и вовсе могла не доходить.

А как сейчас? Уже лет восемь, как об этой проблеме забыли, вода в Кущевском районе подается круглосуточно, без каких-либо графиков. За 2020 г. число повреждений на сетях составило 929 ед. (в предыдущие годы число аварий достигало 2000 ед. в год).

Да, нужно признать, проведена колоссальная по масштабам и объемам финансирования работа. В результате процент изношенности водопроводных сетей и сооружений снижен на 25% (со 100% до 75%), уровень потерь воды при её транспортировке сокращен на 40% (с 75% до 35%).

Кто-то махнет руками, цифры, мол, неинтересны, мне подавай сейчас же все на блюдечке с бантиком. Нет, уважаемые кущевцы, факты вещь упрямая и отмахнуться от них мы не могли.

Знаете, нас не удивляет, когда простой люд на ура воспринимает любую критику начальства, порой, вообще не вникая, справедлива критика или это просто охаивание. И мы лучше других знаем, что сказать что-то положительное о сделанном властью – нужна немалая смелость, а чтоб в «герои» попасть да тебя зализали-залайкали – костери её на чем свет стоит. Удивляет другое, то терпение и покорность сносить оскорбления, даже прямое хамство, необъяснимая боязнь противостоять самозванцам-наглецам, которую повсеместно проявляют представители властных структур: и чиновники, и прокуроры, и полицейские… Какой он там бейджик на себя нацепил, толком никто не вникал. А то, что последние визитеры-«крутяки» почти до инфаркта одного из сотрудников довели, «скорая» увезла сердечника в больницу. И что? Да ничего! Отсюда проистекают хамство и беспредел самозванцев. Отсюда их уверенность в безнаказанности.



И в завершение. Мы знаем заказчиков, направивших праведный «народный» гнев в лице блогерской команды в район, известны и стоимость и расценки таких «наездов» с использованием псевдоконтролеров. Но об этом отдельно и в другой раз. Дело может принять уголовную окраску.

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