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В полицию Ставрополья пришла террористка-смертница и заявила, что передумала взрываться

, 15:27 Источник: Baza

В полицию Ставрополья пришла террористка-смертница и заявила, что передумала взрываться
Фото: pixabay

В отдел полиции Ставрополья пришла террористка-смертница. Она заявила, что передумала взрываться и хочет сдаться.

Второго августа в городской отдел МВД Железноводска пришла девушка – её лицо скрывал хиджаб, а в руках у неё была маленькая женская сумочка. Посетительница заявила, что она уже больше года готовится к теракту. Дама собиралась взорвать себя в людном месте с помощью пояса, начинённого взрывчаткой.

Диверсию девушка планировала совершить еще на майских праздниках. Однако, потом передумала, а еще через несколько месяцев и вовсе решила сдаться полиции.

Также она сообщила, что некоторое время назад познакомилась с так называемыми чёрными вдовами – жёнами убитых боевиков. Те завербовали девушку и убедили совершить теракт. А заодно и дали инструкции – как изготовить бомбу и соорудить пояс смертника. Чем она и занималась несколько месяцев подряд.

Но чем ближе подходило время Х, когда надо было совершить теракт, девушка понимала, что не готова жертвовать собой. Сейчас она под охраной, с ней работают следователи и специалисты ФСБ.

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