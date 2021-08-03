Околоковидные цифры Волгоградской области

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 13:56

Фото пресс-служба администрации Волгоградской области

Раз уж наступил век цифровизации, обратимся к цифрам. Иногда они бывают красноречивее и убедительнее многих слов. Ничего надуманного - только аргументы официальных цифр.

14 сфер деятельности, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19, перечислены в постановлении главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой. Это торговля; парикмахерские и салоны красоты, косметологии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, ФОК, фитнес-клубы и бассейны; прачечные и химчистки; услуги по ремонту предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; общепит; пищевая промышленность; финансовые организации и почтовые отделения; общественный транспорт и такси; образование, здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание; ЖКХ и энергетика; услуги культурно-развлекательного досуга (кинотеатры, музеи, театры, концертные залы и т.п.); туризм; гостиницы, хостелы, гостевые дома, базы отдыха, турбазы; санатории; доставка товаров и продуктов питания, в том числе курьерская. Действие постановления распространяется также на сотрудников органов власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и на студентов ссузов и вузов старше 18 лет. Согласно постановлению, они должны пройти вакцинацию первым компонентом вакцины до 30 августа, второй компонент должен быть введен до 30 сентября.

50 тысяч рублей составит единовременная поощрительная премия. Её получат главные врачи медицинских организаций Волгоградской области за выполнение целевых показателей по вакцинации населения. Дополнительная единовременная премия помимо главврачей будет выплачиваться и другим медицинским работникам в размере 300% от должностного оклада. Главное условие - выполнение целевых показателей по вакцинации в учреждениях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области. Согласно документу до 1 сентября текущего года первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной должны быть привиты 90% взрослого населения, достигшего возраста 60 лет, прикрепленного к медицинским организациям. А также 60% от всего прикрепленного к медицинской организации взрослого населения.

13-16 тысяч человек ежедневно посещают прививочные центры в Волгоградской области. По информации облздрава иммунизировано 207 тысяч пожилых граждан и свыше 100 тысяч лиц с хроническими заболеваниями. На прошлой неделе в регион поступил «Спутник Лайт» в количестве 12 548 доз. Также доставлены очередные партии «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» — 24 000 и 7 110 комплектов соответственно. Всего с начала кампании Волгоградская область получила более 703 тысяч комплектов вакцин. В регионе функционирует 61 прививочный пункт на базе медицинских организаций, 10 мобильных прививочных пунктов, 89 мобильных бригад, которые выезжают в соматические стационары, в организации и на предприятия, в том числе 10 - в ТРЦ.

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