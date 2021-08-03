Мясников заявил, что 80% граждан в России заражаются COVID-19 из-за «суперраспространителей»

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3 августа 2021, 13:42

Александр Мясников, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Именно “суперраспространители” ответственны за 80% всех заражений коронавирусной инфекцией на российской территории. Так считает врач и телеведущий Александр Мясников. Он написал об этом в Instagram.

Специалист отметил, что таких граждан примерно 20% от всего числа инфицированных COVID-19 в стране. По словам Мясникова, у этих людей не наблюдаются типичные симптомы данного заболевания.

“Скорее всего, это особенности генетики, иммунитета, позволяющие переносить повышенную вирусную нагрузку без ущерба для себя, но представляющие опасность для других”,- подчеркнул врач.

Кроме того, он сообщил, что выявить такого “суперагента” сложно. Мясников призвал россиян пройти вакцинацию и не игнорировать индивидуальные меры защиты.

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