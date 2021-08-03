Писательница Нина Пушкова высказалась о навязывании России однополых союзов

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 13:10 Источник: rg.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Недавно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал России изыскать возможность регистрации однополых союзов. Своим мнением на этот счет поделилась писательница, лауреат Бунинской премии Нина Пушкова.



ЕСПЧ заявляет, что Россия нарушает право на частную жизнь, предусмотренное европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. По мнению Нины Пушковой, Европейский суд, делая такие заявления, не имеет никакой правовой базы, и это не что иное, как политическая декларация. По ее словам, в Конвенции, подписанной Россией в 1996 году, нет даже упоминаний однополых союзов. При этом Пушкова напомнила, что в 13 странах Евросоюза уже легализованы однополые браки, и навязывание детям смены пола уже объявлено фундаментальной ценностью в США, Канаде и ряде стран Европы.



«Они хотят изменить Россию, подстроить ее под себя, сделать частью своей «новой культуры». Это - одна из форм западной экспансии, - считает писательница. - Кстати, многие толком не понимают ее последствий. А они неизбежны. Когда какая-то страна принимает решение о признании сначала однополых союзов, а затем и браков, это ведет к подрыву традиционной семьи».



По ее мнению, следующим шагом будет требование узаконить усыновление детей однополыми парами.



«В свою очередь, такое усыновление потребует другого отношения к этому общества. Чтобы никто не удивлялся, что за ребенком в детсад или школу приходит бородатая "мама" или две тетеньки, одна из которых мама, а вторая - "папа"», - отметила Нина Пушкова, подчеркнув, что система брака и усыновления определяет основы воспитания детей.



По ее словам, в США уже сейчас детям навязывается трансгендерная культура.



«При этом, если ты мальчик, а хочешь быть девочкой, или наоборот, ты тут же становишься героем. У тебя будут брать интервью, о тебе будут писать газеты и приглашать на ТВ. Ты почувствуешь свою исключительность. Более того, скажут, что это "круто", современно, прогрессивно, в общем, горячо поддержат ребенка в желании изменить пол», - подчеркнула Пушкова.



Писательница отметила, что если Россия в этом вопросе пойдет на поводу у Запада, то «мы получим психологически изувеченное общество». Она считает, что задачей западных манипуляторов является искоренение традиционного уклада семьи, и что «им нужен одинокий человек, атомизированный потребитель, общество, состоящее из потребителей, которым можно навязать все что угодно».



«Неандертальцы как ветвь вымерли, потому что они жили как животные, в частности, не защищали своих стариков. У них не было семьи, они не кормили престарелых. Если человек становился слаб и не мог охотиться, то его изгоняли из племени, чтобы он не претендовал на кусок мяса. В отличие от них, кроманьонцы жили семьями, в которых сильные кормили пожилых, а те, в свою очередь, заботились о детях и передавали им свои знания и опыт. Это очень важно. В результате они эволюционно выиграли и выстояли. Именно от кроманьонцев и произошел современный человек», - отметила Нина Пушкова.





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