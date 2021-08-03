В Челябинской области обновят общественный транспорт

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3 августа 2021, 13:00 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регионе начата масштабная транспортная реформа.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, на Южном Урале запущено обновление парков общественного транспорта. Вопросы развития инфраструктуры стали темой совещания, которое провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер со своими заместителями, а также представителями регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В 2021 году для Челябинска будет закуплено 30 трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе. Планируется, что в 2022 году город получит около 200 новых троллейбусов. Также в следующем году будет проведена модернизация контактной сети, подстанции, отремонтировано действующее и построено новое депо.

Транспорт будет обновлен и в других населенных пунктах Южного Урала: Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Уйском. Всего для муниципалитетов приобретут 224 единицы транспорта. В ближайшие годы планируется обновить свыше 500 единиц транспорта.

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