Исследование аналитиков платформы «ВРаботе» показало, что более 70% российских студентов хотели бы трудоустроиться за границей
3 августа 2021, 12:54
Многие российские студенты желают трудоустроиться в других странах. Соответствующее исследование провели аналитики платформы “ВРаботе”.
Отмечается, что выразивших желание работать за границей студентов оказалось 73,6%. При этом в России хотели бы трудиться только 26,4% респондентов, пишет RT.
48,4% студентов сообщили, что предпочли бы найти вакансию в рядах государственных служащих. 45,1% признались, что не желают работать в госорганах.
Аналитики платформы подчеркнули, что 26,5% опрошенных хотели бы трудиться в таких сферах, как искусство, развлечения и культура, а 19,8% выбрали бы IТ, телевидение и интернет-сети для своего трудоустройства.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.