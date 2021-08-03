Исследование аналитиков платформы «ВРаботе» показало, что более 70% российских студентов хотели бы трудоустроиться за границей

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 12:54

pixabay.com

Многие российские студенты желают трудоустроиться в других странах. Соответствующее исследование провели аналитики платформы “ВРаботе”.

Отмечается, что выразивших желание работать за границей студентов оказалось 73,6%. При этом в России хотели бы трудиться только 26,4% респондентов, пишет RT.

48,4% студентов сообщили, что предпочли бы найти вакансию в рядах государственных служащих. 45,1% признались, что не желают работать в госорганах.

Аналитики платформы подчеркнули, что 26,5% опрошенных хотели бы трудиться в таких сферах, как искусство, развлечения и культура, а 19,8% выбрали бы IТ, телевидение и интернет-сети для своего трудоустройства.

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