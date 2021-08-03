В Москве подтвердили 1952 новых случая COVID-19 за сутки

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3 августа 2021, 12:08

pixabay.com

В российской столице за истекшие 24 часа обнаружили еще 1952 человека с COVID-19. В оперштабе сообщили, что в столичном регионе и Санкт-Петербурге за аналогичный период выявили 1540 и 1910 случаев соответственно.

Меньше всего новых фактов инфицирования COVID-19 зафиксировали за сутки в Чукотском автономном округе - 6. Что касается Ненецкого автономного округа и республики Алтай, то там обнаружили 10 и 24 носителя коронавируса.

За 24 часа в Москве пришлось доставить в лечебные учреждения 1030 зараженных COVID-19 граждан. К аппаратам ИВЛ подключены на сегодняшний день 479 пациентов. Кроме того, отмечается, что в столице выписали за сутки 3759 пациентов после данного заболевания, за весь период пандемии - 1 370 145. В Москве за 24 часа общее число умерших носителей COVID-19 выросло на 71.

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