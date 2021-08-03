В России обнаружили 22 010 новых носителей коронавируса
3 августа 2021, 11:54
За прошедшие 24 часа в России подтвердили 22 010 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, днем ранее поступала информация о 23 508 заразившихся COVID-19.
Что касается темпа прироста, то он снизился до 0,35%. Симптомов не отмечали у 1799 человек. Кроме того, на российской территории за сутки выписали после коронавируса 18 963 пациента. С начала пандемии число таких людей достигло 5 659 746.
Также сообщается, что за сутки в России зафиксировали 788 летальных исходов зараженных коронавирусом пациентов. За весь период в стране умерли 160 925 носителей COVID-19.
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