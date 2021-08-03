Андрей Бочкарев: Благоустройство китайского парка рядом с деловым центром «Парк Хуамин» выполнено на 90%

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3 августа 2021, 11:16

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что работы по благоустройству традиционного китайского парка, расположенного рядом с деловым центром «Парк Хуамин» на северо-востоке столицы, выполнены на 90%.



«В непосредственной близости от делового центра завершается благоустройство традиционного китайского парка площадью более 5 га. Работы вышли на финишную прямую, готовность парка можно оценить примерно в 90%»,- отметил Андрей Бочкарев.



Он рассказал, что в рамках этого проекта на территории Москвы воссоздали в миниатюре ландшафт парка Императорского дворца в Китае. По словам Бочкарева, из Китая были приглашены специалисты для росписи зданий, а также доставлены некоторые материалы, в том числе традиционная черепица и ландшафтный камень.



Уточняется, что проект реализуется силами инвесторов. После открытия, которое намечено на конец 2021 года, парк станет общедоступным. На его территории расположен пруд, в рамках благоустройства там установят беседки, мостики и другие малые архитектурные формы. Также в парке появятся выставочный зал с экспозицией о китайской культуре, зал для проведения чайных церемоний, центр традиционной китайской медицины и ресторан национальной кухни.



«Традиционный китайский парк с инфраструктурой станет прекрасным завершением ранее введенного в эксплуатацию делового центра «Парк Хуамин» на ул. Вильгельма Пика. На всех этапах строительства проводился комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Можно с уверенностью сказать, что новый парк станет еще одним популярным местом отдыха у москвичей»,- отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.





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