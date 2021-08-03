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Однополая семья из рекламы «Вкусвилла» вынуждена была бежать в Барселону

, 11:05

Однополая семья из рекламы «Вкусвилла» вынуждена была бежать в Барселону
Фото: cоцсети

Однополая семья из рекламы «Вкусвилла» вынуждена была бежать из России. Последствия скандальной кампании вынудили женщин уехать в Испанию. Они сообщили, что не ожидали такой агрессии и злости от пользователей соцсетей.

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьёй! Огромное спасибо тем, кто нас поддержал, благодаря вам мы не сдались! Для нас всех это было тяжёлое испытание»,- написала на свой странице в Instagram Юма aka Матриарх.

Компания «Вкусвилл» рассказала о жизни квир-веган-семьи, чем вызвала скандал в СМИ. Такой, что вскоре сети магазинов пришлось удалять её и извиняться. А на женщин обрушилась волна бурного хейта. Угрозы и оскорбления вынудили семью перебраться в Барселону.

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