В Москве ищут мужчину, который подошел к 15-летней девочке на улице и вколол неизвестный препарат
3 августа 2021, 10:31Источник:
МК
В Москве прохожий подошёл к 15-летней девочке на улице и вколол ей неизвестный препарат. Подросток смогла дойти до КПП военного училища и попросила о помощи. Она объяснила, что неизвестный мужчина сделал ей какую-то инъекцию.
Практически сразу же ребенок потерял сознание. Военные вызвали скорую помощь и ее доставили в больницу. Там у пострадавшей диагностировали острое отравление неизвестным веществом и подтвердили факт инъекции.
Позже стало известно, что во время прогулки на улице Головачева, к подростку подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном и сначала спросил дорогу. После этого незнакомец стал преследовать школьницу, а когда та попыталась убежать, догнал и сделал укол в левую ягодицу. Нападавшего ищут сотрудники правоохранительных органов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.