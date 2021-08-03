В Москве ищут мужчину, который подошел к 15-летней девочке на улице и вколол неизвестный препарат

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 10:31 Источник: МК

Фото: pixabay

В Москве прохожий подошёл к 15-летней девочке на улице и вколол ей неизвестный препарат. Подросток смогла дойти до КПП военного училища и попросила о помощи. Она объяснила, что неизвестный мужчина сделал ей какую-то инъекцию.

Практически сразу же ребенок потерял сознание. Военные вызвали скорую помощь и ее доставили в больницу. Там у пострадавшей диагностировали острое отравление неизвестным веществом и подтвердили факт инъекции.

Позже стало известно, что во время прогулки на улице Головачева, к подростку подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном и сначала спросил дорогу. После этого незнакомец стал преследовать школьницу, а когда та попыталась убежать, догнал и сделал укол в левую ягодицу. Нападавшего ищут сотрудники правоохранительных органов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости