Шведские учёные выяснили, что после перенесённого коронавируса существенно увеличивается риск сердечного приступа и инсульта

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3 августа 2021, 09:53 Источник: РИА Новости

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В течение первых двух недель после перенесенной коронавирусной инфекции наблюдается существенный рост риска развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующее исследование провели сотрудники университета Умео в Швеции. Результаты их научной работы появились на страницах журнала The Lancet.

В своем исследовании ученые провели сравнительный анализ частоты возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у зараженных коронавирусом лиц и членов контрольной группы, состоящей из пациентов, у которых ранее наблюдались эти состояния, но которые не были инфицированы COVID-19. Оказалось, что коронавирусная инфекция приводила к увеличению риска развития данных болезней приблизительно раза в 3.

Подчеркивается, что эта зависимость не исчезала, принимая во внимание в том числе пол, возраст и социально-экономические факторы. Участниками исследования ученых стали 86 742 пациента.

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