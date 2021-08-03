«Король похоронщиков» возглавил список «Партии пенсионеров»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 09:21

Фото: из открытых источников

Уже, кажется, никакая новость о предстоящих выборах в Госдуму никого не удивит. Конкуренты откусывают друг другу скальпы в соцсетях и в телевизоре, крупные партии льют на головы друг друга компромат, мелкие – кусают их за пятки, привычный скучный серпентарий. И уж тем более не ожидаешь сенсаций от такой партии, как «Партия пенсионеров». Ну что там они пообещают электорату – снизить цену морковки? Выдать индивидуальные белые тапочки? А вот нет!

Фигура Олега Шелягова, главного похоронщика страны, руководителя организации Ritual.RU, известного своей непримиримой войной с «черными похоронными агентами», буквально на наших изумленных глазах врывается в политическую реальность. Шелягов, торпедировавший тихий рынок ритуальных услуг прямотой своих методов и высказываний, решил побороться за депутатское кресло.

Почему от «Партии пенсионеров»? Видимо, посчитал, что всё же там его основная клиентура, причем не в пошлом смысле скорого упокоения. Конечно, пенсионеры – те самые люди, которые смотрят на жизнь без иллюзий и похоронные деньги откладывают исправно, однако, кажется, «король похоронщиков», гарантируя ядерному электорату партии похороны со всеми удобствами, решил никого с этим не торопить. Напротив, исходит из логики «давайте жить, а не доживать, дорогие избиратели, как вам такое?» А нам такое по меньшей мере неожиданно!

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