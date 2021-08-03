Детей-маугли нашли посреди горы мусора в Ульяновске

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 09:10 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Детей чудом удалось спасти из квартиры в Ульяновске. В помещении малыши находились совсем одни, где кроме хлама и мусора ничего не было.

Эта история началась с того, что прохожие заметили в окне абсолютно голую девочку. Соседи посчитали, что в помещении никого нет и незамедлительно вызвали специальную службу.

Спасатели забрались на пятый этаж и попали в квартиру. Перед ними предстало ужасное зрелище: пятилетний мальчик и трехлетняя девочка ходили голые, а комнаты были все в отходах. В квартире даже мебели и холодильника не было.

Сейчас неизвестно, как долго малыши находились в помещении в одиночестве. Их здоровью ничего не угрожает. Мальчика отправили в социально-реабилитационный центр, а его сестру госпитализировали для обследования. Органы опеки уже потребовали лишить мать детей родительских прав. До этого семья не состояла на учете.

По факту инцидента уже возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Если вина матери детей будет доказана, то ей придется отправиться в колонию на срок до трех лет. Сама женщина комментариев пока не дает.

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