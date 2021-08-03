Рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы в Челябинск отменили из-за ковида

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3 августа 2021, 08:56 Анна Семенова Источник: Известия

Рейс в Челябинск был задержан более чем на три часа. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Не хватает бортпроводников, очень многие ушли на больничные.

Вчера, 2 августа, челябинцы, вылетающие из московского аэропорта «Шереметьево», пожаловались на задержку рейса в несколько часов. Перевозчик, авиакомпания «Россия», пассажирам ничего не объяснил. Поползли слухи, что бортпроводники объявили забастовку и просто не вышли на работу.

Всего по стране «Россия» отменила 5 рейсов на 2 августа и 14 – на сегодня, 3 августа (в их числе два рейса из Челябинска в Москву).

Разобраться в ситуации решили корреспонденты «Известий». Им удалось узнать, что причина многочисленных задержек и отмен полетов – действительно нехватка бортпроводников. Однако версию с забастовкой представители «России» не подтверждают. Официальная информация такова: высокий сезон и коронавирус. После того как для экипажей стал обязательным ПЦР-тест каждые 72 часа, количество людей, ушедших на больничный, выросло втрое с начала лета. Стюардесс и стюардов, которые допущены летать на разных типах самолетов, оказалось недостаточно.

«Известия» также сообщают, что пассажиров всех отмененных рейсов повезет «Аэрофлот».

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