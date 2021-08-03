На Южном Урале обсудят молодежную политику

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3 августа 2021, 07:06 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В Челябинске пройдет семинар для регионов УрФО.

В город съедутся специалисты по делам молодежи из Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Для них пройдет окружной семинар по разработке актуальных проектов молодежной политики.

Мероприятие рассчитано на 3 дня. Программа предусматривает работу тематических секций по основным направлениям государственной молодежной политики, тренинг, а также знакомство с опытом Челябинской области. В семинаре примут участие федеральные и региональные эксперты.

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