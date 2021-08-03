Стартовал конкурс грантов губернатора Челябинской области

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3 августа 2021, 06:48 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Поддержку смогут получить НКО и жители региона.

2 августа Алексей Текслер объявил о начале конкурса грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и активных жителей Южного Урала. Прием заявок ведется до 6 сентября включительно.

В 2021 году на поддержку социально значимых проектов направлено свыше 135 миллионов рублей. Некоммерческие организации смогут получить гранты до 2,5 миллионов рублей, на реализацию долгосрочных проектов — до 5 миллионов рублей. Для южноуральцев предусмотрены гранты размером до 265 тысяч рублей. К экспертизе заявок будет привлечено 50 федеральных экспертов.

Добавим, что в 2020 году Южный Урал стал первым субъектом страны, реализовавшим систему «одного окна» для нескольких видов грантов губернатора. По итогам конкурса, проведенного в прошлом году, было поддержано 186 проектов.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте грантыгубернатора74.рф.

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