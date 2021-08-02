В столице Латвии стартовал Балтийский прайд

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2 августа 2021, 22:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

В Риге стартовал Балтийский прайд, который продлится до 7 августа. Началось данное мероприятие с торжественного поднятия радужного флага. Главный девиз Балтийского прайда – «Пока мы все не будем равны».



Что же символизирует Балтийский прайд?



«Балтийский прайд-марш символизирует заметность сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов и его сторонников, а также их право на свободу выражения мнений и собраний», - пояснил сопредседатель мероприятия Каспар Залитис.



Интересно, что дипломатические представительства США, Франции, Англии, Ирландии, Израиля вывесили радужные флаги в Латвии в поддержку Балтийского прайда…

Поверенная в делах посольства США в Латвии Рута Злвикис объяснила, что «поднятие флага и радужные огни, освещающие посольство в ночное время – знак признания и надежды для сообщества ЛГБТ».

Что касается французского посольства в Латвии, то оно решительно настроено бороться с гомофобией и, конечно, поддерживают Балтийский прайд.

А посольство Великобритании отметило, что «мы с гордостью поднимаем сегодня Радужный флаг».

Но все ли латвийцы поддерживают подобное мероприятие? Нет!



Представитель РСЛ Татьяна Андриец высказалась четко, конкретно… И не только высказалась, но обозначила свою позицию около памятника Свободы:

«Сегодня в Риге начался пятидневный гей-парад. Что можно сказать по этому поводу? Западная цивилизация безнадежно больна. Но этого мало: болезнь стала модной, а больные – избранными. Следствием потакания этому культу антихристианских ценностей станет разложение, запугивание общества. Поэтому против пропаганды необходимо вести свою контрпропаганду. Против стремления изуродовать и извратить детей. И эту контрпропаганду может вести каждый из нас!»

Если честно, то я рада, что есть такие молодые, умные, традиционные люди! Право слово, каждый имеет право выбирать, но нет уже сил слушать, слушать, слушать о «несчастливых» представителях ЛГБТ! Давление и желание получить официальный статус – противоестественно, кстати, любой религии!



Танюша Андриец, я на твоей стороне! Я за семью, которую определил Господь!

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