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2 августа 2021, 21:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Совсем недавно прославленный композитор, Маэстро Раймонд Паулс намекнул, что выступление на фестивале в Юрмале, увы, последнее… Но разве может Маэстро прожить без музыки? И вновь Раймонд Паулс на сцене! В Рижском русском театре состоится его концерт!



Впервые Раймонд Паулс написал музыку к спектаклю Рижского театра еще в 1963 году!



«Я не знаю почему, но мне это как-то очень близко. Я вижу актеров, их успех… Часто вижу трагедии. Все вместе. И даже не надо играть роль на сцене, а просто находится среди них, в этой реальной жизни… Мне нравится»,- рассказал Маэстро.



В одном из своих интервью Балтийскому бюро «АН» Раймонд Волдемарович рассказал, что он уже почти 70 лет на сцене…



А что же главное для композитора?



Конечно, рояль!



«Когда я сажусь за рояль, то не могу сказать словами о своих чувствах…чувство, когда идет звук… я вынужден был играть на электронных, но это не совсем то… когда идет звук… я выхожу на сцену и играю для вас… выхожу, чтобы все выложить… чувства, эмоции, то, что у тебя внутри… все нужно отдавать зрителям…»

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