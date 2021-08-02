Откровенный разговор: можно ли договориться с нелегалами, которые «захватывают» Прибалтику

Аргументы Недели → Общество 13+

2 августа 2021, 20:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Печально, но ситуация с нелегальными мигрантами в Литве обостряется с каждым часом: «пришлые» люди сегодня взбунтовались в палаточном лагере на Руднинкайском полигоне. Они требуют у властей Литвы других условий жизни в лагере. Балтийское бюро «Аргументы Недели» разбиралось в происходящем.



Чем же были недовольны нелегалы в палаточном лагере?





Разумеется, условиями жизни: они непременно требуют, чтобы их кормили лучше, выпустили из «заточения» и, конечно, хотят обратиться к другим странам ЕС, чтобы приехали и посмотрели в каких «невыносимых» условиях они живут в Литве.



Все началось с промокших палаток…



«Мигранты были недовольны тем, что палатки промокли и они устроили беспорядки», - заявила пресс-секретарь МИД Литвы Лина Лауринайтите-Григене.



Палаточный лагерь на Руднинкайском полигоне готов вместить 800 мигрантов. Сейчас там около 400 человек.



Итак, нелегальные беженцы бастуют: отказываются от еды, ведут себя агрессивно и требуют, требуют, требуют…





А что же власти Литвы?



Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что правительство Литвы рассматривает возможность обращения к другим странам ЕС с просьбой разместить нелегалов в других странах ЕС, пока рассматривают заявки на получение статуса беженцев.



Из каких стран идет наплыв нелегалов?



Из Ирака, Афганистана, Сирии, Конго…



Литовское правительство возлагает ответственность за наплыв нелегалов на власти Беларуси и конкретно – на ее лидера Александра Лукашенко. Руководство страны считает, что таким образом президент Беларуси хочет отомстить ЕС за ее санкции.





Есть, по мнению литовских пограничников, свидетель, который убеждает, что он из Багдада и пересек границу ночью. Когда он прибыл в Беларусь, то ему в определенный момент сказали люди в гражданской одежде: «Там Литва. Беги»…

То, что сейчас происходит в литовском лагере для мигрантов – мерзко и страшно! У меня создалось такое ощущение, что у страж правопорядка просто «связаны руки»: они вынуждены наблюдать за беспорядками, выслушивать плевки и хамство! Стоять и молча наблюдать!



Я согласна с мнением замминистра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом, что если «мигрантов будет все больше, то у страны не хватит на них ресурсов, и тогда их придется пустить дальше на Запад».





Если литовцев волнует сейчас ситуация с нелегалами на их территории, то меня, как жителя Латвии, волнует «нашествие» мигрантов на мою страну… Латгалия граничит с Беларусью, и уже начинается поток «желающих»…

Можно ли договориться с нелегалами? Какой выход из сложившейся ситуации?



Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось с вопросами к латвийскому политологу, экс-переводчику экс-президента Латвии г-жи Фрейберги Янису Григалису. Получился откровенный разговор.



- Янис, я удивляюсь!!! Разве нельзя было заранее просчитать умным политикам, что такая ситуация возможна? Можно же было подумать, что г-н Лукашенко не станет терпеть эти санкции против его страны, «зазывы» жителей Беларуси в Латвию и т.д. Создается такое впечатление, что, мол, хотели «мигрантов из моей страны» - получите! Санкции быстрые и действенные! И что теперь? Просто умыться, простите?



- Да, я думаю, что подумать о последствиях было можно: для этого существуют аналитики, политологи, дипломаты и умные головы. Видимо, не просчитали. То, что нелегалы будут «просачиваться» в Латвию – факт! Особенно тогда, когда станет более прохладно: они начнут искать дома, места, помещения, где могут укрыться. Конечно, их цель – Германия, но и нам достанется. То, что ни Литва, ни Латвия не сможет самостоятельно справится с ними – факт!



- Так у нас же под боком, извините, НАТО! А знаешь, может стоит теперь Тихановскую «отправить» к нелегалам, чтобы она объяснила все «прелести» жизни на чужбине… Ее Европа и США обласкали, так пусть «отрабатывает» подношения… Я так понимаю, что проблемы нелегалов свалятся на голову бедных латгальцев?



- Ты понимаешь, что мы живем по правилам ЕС. И нарушать их нельзя! Правила гласят, примитивно скажу, что надо принимать, обустраивать, жалеть и т.д. Я согласен, что большинство нелегалов – практически необразованные люди, которые хотят денег и жить хорошо. Им Латвия, конечно, не особо нужна, а нужна Германия… Но идут они через нас. И к этому нужно быть готовыми…



- А ты понимаешь, что латгальцы – не немцы, не французы и даже не жители нашей столицы. Я знаю, что говорю: у меня близкие из Латгалии… Он не будут молча смотреть, как рушат их жизнь, как хамят, насилуют, гадят в еду! Они ответят! И ответят серьезно! И, прости, им фиолетово на лояльность и правила ЕС! Они будут защищать свои дома, семьи, близких! Думаю, что и пулемет у кого-нибудь на хуторе времен Первой мировой найдется… Какой выход из сложившейся ситуации?



- Честно? Хорошо. Я не понимаю, а почему так неактивно ведут себя пограничники? Вариантов много: например, натянуть подобие «рыбацкой сети» по всему периметру, использовать «воющие» сирены, что-то вроде «дымовых шашек», которые с газом… Поверь, если все это устроить, то эти нелегалы «вернутся» обратно в Беларусь, и желание «посещать» Прибалтику отпадет… Я согласен, что не следует «приглашать» мигрантов на ужин и ждать, когда они нагадят нам в посуду и ботинки. Посмотри, что происходит в Литве?



- Видела!



- Там же люди приграничных городов уже не молчат: они выступают с осуждением, собираются на митинги… И таких мероприятий будет все больше, больше, больше. Я бы посоветовал не ждать, когда этих нелегалов «вычислят»: нужны специалисты, которые владеют арабскими языками, и которые, при разговоре с нелегалами, сразу определят страну их проживания. Такие специалисты есть! Но как решит правительство…



Продолжение следует…

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