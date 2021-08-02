Самые громкие ДТП, в результате которых погибли дети, и как наказали виновных

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2 августа 2021, 20:19 Турана Гулиева,

Фото: kingisepp.ru

На дорогах страны ежегодно происходят тысячи происшествий, 13% из них – с участием пешеходов. Сотни детей каждый год погибают под колесами автомобилей. Всегда ли виновные несут справедливое наказание?

Две смерти на пешеходном переходе

Самое нашумевшее дело лета 2021 года. Недешевая иномарка на бешеной скорости несется по дороге. На нерегулируемом пешеходном переходе сбивает трех маленьких детей. Двое детей погибают. За рулем – 18-летняя Валерия Башкирова. Девушка помещена в СИЗО и ждет суда. Ей инкриминируют ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Родители погибших детей говорят, что Башкировы связались с ними только через адвокатов, извинений не принесли. Родственники Валерии утверждают, что та плохо спит и совсем ничего не ест. Отец уверен, что дочь ездила аккуратно и телефон за рулем в руки не брала.

Столкновение автобуса с детьми и грузовика на Ставрополье

Юных спортсменок в конце апреля этого года перевозили из Волгограда в Черкесск. Микроавтобус с баскетболистками столкнулся с «КАМАЗом». Авария унесла жизни пятерых девочек 12-14 лет. Больше десяти человек получили травмы. Оказалось, что сопровождение несовершеннолетних велось с рядом нарушений. Директор спортивной школы самовольно приняла решение везти спортсменок на соревнования на микроавтобусе, который не предполагал транспортировку детей. Причиной аварии могло стать желание водителя легкового автомобиля обогнать грузовик. Уходя от лобового столкновения, легковушка зацепила фуру, которая потеряла управление и опрокинулась прямо на микроавтобус. Директора школы поместили под домашний арест. Также были задержаны водитель микроавтобуса, который не имел права перевозить детей, и мужчина, находившийся за рулем «девятки».

«Пьяный» мальчик

Общественный резонанс, безусловно, произвело ДТП у детской площадки в Балашихе в 2017 году. Как писали в СМИ, Ольга Алисова, сбившая насмерть маленького Алешу, оказалась супругой криминального авторитета. Произошла трагедия прямо на глазах у дедушки мальчика. Женщина ехала по двору со скоростью 50 км в час, переехала ребёнка передними и задними колёсами и протащила его по дороге около 10 метров — экстренного торможения не применяла. Мальчик скончался на месте. Дело стало известно на всю страну из-за проведенных анализов: в крови мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя, что равно одной бутылке водки. Как так оказалось, что ребенок «выпил» смертельную для его возраста дозу алкоголя, эксперты затруднились объяснить. Алисова была наказана по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека») и получила 3 года лишения свободы. На сегодняшний день она вышла на свободу.

Пока водители не начнут более ответственно подходить к соблюдению правил дорожного движения, трагедиям не будет конца. Увы, все слова виновных о том, что они жалеют о случившемся и что им снятся лица погибших, уже ничего не могут исправить.

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