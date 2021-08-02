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Минздрав разрешил больницам лечить пациентов их лекарствами и за счёт благотворительных фондов

, 19:59 Источник: Коммерсантъ

Минздрав разрешил больницам лечить пациентов их лекарствами и за счёт благотворительных фондов
фото: pixabay.com

Медицинские учреждения теперь не будут штрафовать за использование лекарств, приобретённых для курса лечения самими пациентами или благотворительными фондами. Министерство здравоохранения РФ внесло в правила обязательного медицинского страхования соответствующие поправки. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минздрав позволил медучреждениям беспрепятственно применять лекарства, приобретенные пациентами или «иными организациями»",- цитирует приказ "Коммерсантъ".

До этого приказа Минздрава больницы были обязаны использовать для лечения стационарных больных только препараты, приобретенные собственными аптекам, в противном случае медучреждениям грозило наказание в виде штрафа.
Вопрос легализации применения личных препаратов пациента в стационарах стоял давно и «очень остро».
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отметил, что проблема актуальна для больных с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией.

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