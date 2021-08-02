В Москве полиция изучает видео, как блогер везет на крыше автомобиля Bentley привязанную девушку

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2 августа 2021, 19:03

фото: pixabay.com

В Москве полиция изучает видеозапись, на которой запечатлено, как блогер Сергей Косенко везёт на крыше автомобиля Bentley привязанную, с наручником на руке девушку по имени Илона. О том, что блогер привязал девушку к крыше автомобиля Bentley и прокатился по центру Москвы, сообщил Telegram-канал «112».



Блогер управлял автомобилем только одной рукой, а вторая была сцеплена наручниками с рукой девушки. У девушки был заклеен рот. Он снимал это на видео и выложил ролик в Instagram.

Илона - возлюбленная блогера. По словам молодого человека, они вместе проходят задание, необычный заезд был одним из них.

У блогера пять миллионов подписчиков.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет.

По данным РЕН ТВ, автомобиль Bentley принадлежит некой Анастасии Ялковской. На нем числится 68 неоплаченных штрафов на сумму более 78 тысяч рублей.

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