В Москве полиция изучает видео, как блогер везет на крыше автомобиля Bentley привязанную девушку

В Москве полиция изучает видеозапись, на которой запечатлено, как блогер Сергей Косенко везёт на крыше автомобиля Bentley привязанную, с наручником на руке девушку по имени Илона. О том, что блогер привязал девушку к крыше автомобиля Bentley и прокатился по центру Москвы, сообщил Telegram-канал «112».
Блогер управлял автомобилем только одной рукой, а вторая была сцеплена наручниками с рукой девушки. У девушки был заклеен рот. Он снимал это на видео и выложил ролик в Instagram.
Илона - возлюбленная блогера. По словам молодого человека, они вместе проходят задание, необычный заезд был одним из них.
У блогера пять миллионов подписчиков.
Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет.
По данным РЕН ТВ, автомобиль Bentley принадлежит некой Анастасии Ялковской. На нем числится 68 неоплаченных штрафов на сумму более 78 тысяч рублей.
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