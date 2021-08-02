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Путин, Шойгу и Сердюков поздравили личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск

, 18:28

Путин, Шойгу и Сердюков поздравили личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск
фото с сайта Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник поздравил российских десантников с профессиональным праздником. День Воздушно-десантных войск в России отмечают 2 августа.

В поздравлении главы государства личному составу и ветеранам ВДВ говорится, что десантниками "всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью". "Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине",- отметил Путин.


Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу поздравляя десантников заявил, что они играли ключевую роль в сражениях, и впредь будут эффективно решать поставленные задачи, оставаясь опорой страны.


Глава Минобороны отметил, что сегодня личный состав ВДВ, как и прежде, отличает высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство, умелое использование современного вооружения и военной техники, готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки.

Командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков, поздравляя ветеранов и военнослужащих ВДВ с 91-й годовщиной образования, заявил, что успех этих войск "во многом основан на силе духа и любви к Отечеству, взаимовыручке и настоящей мужской дружбе".

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